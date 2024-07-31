Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da Ölümü İddia Edildi

Hamas Lideri Tahran'da Öldü Mü?

İran devlet televizyonu, Hamas'ın önde gelen isimlerinden İsmail Heniyye'nin Tahran'da yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu gelişme, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

Bölgedeki Etkileri

Heniyye'nin ölümü, Orta Doğu'da mevcut gerilimlerin daha da tırmanmasına neden olabileceği öngörülüyor. Hamas ve İran arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında, bu olayın sonuçları merakla bekleniyor. Hamas ve İran İlişkisi

Heniyye, Hamas'ın üst düzey liderleri arasında yer alıyordu ve uzun yıllardır Filistin meselesinde önemli bir figür olarak kabul ediliyordu. İran ise geçmişte Hamas'a destek veren ülkelerden biri olarak biliniyor. Bu olayla birlikte, iki taraf arasındaki ilişkilerin nasıl etkileneceği ise kestirilemiyor.