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Hamas Lideri İsmail Heniyye Tahran'da Öldürüldü

Hamas, liderlerinden İsmail Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen bir saldırıda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 06:29
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 06:29
Hamas Lideri İsmail Heniyye Tahran'da Öldürüldü

İsmail Heniyye'nin Ölümü

Hamas hareketi, İsmail Heniyye'nin bu sabah İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen bir saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu olay, hem Hamas hem de bölgedeki diğer gruplar için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Saldırının Detayları

Saldırının kimler tarafından düzenlendiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, olayın ardından yaşanan gelişmelerin kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bölgedeki Tepkiler

Heniyye'nin ölümü, birçok taraf için büyük bir şok etkisi yarattı. Hamas yetkilileri, bu kaybın ardından intikam almak için harekete geçeceklerini duyurdu.

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