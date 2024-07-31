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Hamas Lideri İsmail Heniyye Tahran'da Suikasta Kurban Gitti

Dışişleri Bakanlığı, İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikastle öldürülmesini kınadı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:06
Hamas Lideri İsmail Heniyye Tahran'da Suikasta Kurban Gitti

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran’da düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

İsmail Heniyye'nin Katledilmesi

Bakanlık, bu alçakça saldırının uluslararası barışa zarar verdiğine dikkat çekerek, terörizme karşı uluslararası işbirliğinin önemini vurguladı.Heniyye'nin Eşsiz Rolü

Heniyye’nin Filistin'deki siyasi istikrar için gösterdiği çaba ve liderlik, onun kaybıyla büyük bir darbe almıştır.

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