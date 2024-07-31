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Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yapılan Suikastın Ardından Dünya Genelinde Tepkiler

İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikaste dünyanın dört bir yanından tepkiler gelirken, açıklamalar çarpıcı detaylar içeriyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 17:59
Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yapılan Suikastın Ardından Dünya Genelinde Tepkiler

İsmail Heniyye'nin Suikastı ve Dünya Tepkileri

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran'da düzenlenen bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu olay, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı ve çeşitli ülkelerden sert tepkiler geldi.

Olayın Gelişimi

31 Temmuz 2023'te yapılan bir açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu, yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunan Heniyye'nin konutuna bir saldırı düzenlendiğini duyurdu. Bu suikast, bir dizi ülkenin dikkatini çekti ve birçok Batılı ülkenin sessiz kalması dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye'nin Tepkisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, "Heniyye'ye yönelik Tahran'da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyorum." açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Heniyye'nin Filistin davasına olan katkılarına vurgu yaparak, "Suikast, bölgedeki savaşı daha da tırmandırma amacı gütmektedir." dedi.

İran ve Filistin'in Tepkisi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Suçlu Siyonist rejim, değerli misafirimizi evimizde şehit ederek bizleri üzdü, ancak bu kanın intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz." dedi. Filistin resmi ajansı WAFA da, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, bayrakların yarıya indirilmesini talep ettiğini bildirdi.

Diğer Ülkelerin Tepkileri

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, suikastı "kabul edilemez bir siyasi suikast" olarak nitelendirirken, Çin Dışişleri Bakanlığı da her türlü şiddeti kınadı. Afganistan yönetimi ise, Heniyye'nin şehadetinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti. Katar Dışişleri Bakanlığı, suikastı "iğrenç bir suç" olarak değerlendirdi.

ABD ve Diğer Ülkelerin Görüşleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, durumu öğrenmekte zorlandıklarını belirtirken, Yemen'den gelen açıklamada, suikastın uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Pakistan, suikastın bölgedeki istikrarsızlığı artıracağından endişe duyduğunu belirtti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, suikastı "en iğrenç türden bir cinayet" olarak tanımladı.

Sonuç

İsmail Heniyye'ye yönelik suikast, dünya üzerinde geniş bir yankı buldu ve birçok ülke, bu duruma karşı çeşitli tepkiler gösterdi. Bu olay, Orta Doğu'daki gerilimin artırılmasına neden olabilecek bir gelişme olarak yorumlanıyor.

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