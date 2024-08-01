Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Endonezya ve Japonya'dan Tepki Aldı

Endonezya ve Japonya, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik İran'daki suikastı kınadı, gerilimin artmaması için çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:04
Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Endonezya ve Japonya'dan Tepki Aldı

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Suikastına Uluslararası Tepkiler

Son günlerde İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen İsmail Heniyye suikastı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Endonezya ve Japonya, bu olayı kınayarak uluslararası barış çağrısında bulundu.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan Sert Tepki

Joko Widodo, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumu "cinayet" olarak nitelendirdi. The Jakarta Post'un haberine göre, Widodo, suikastı "kabul edilemez bir şiddet eylemi" olarak değerlendirdi.

Widodo, Endonezya'nın bu tür şiddet eylemlerine karşı durduğunu ve herkesin bu durumu kınaması gerektiğini belirtti. "Bu tür eylem, uluslararası barış ve güvenliğe zarar veriyor," dedi.

Japonya'dan Gerilim Uyarısı

Hayaşi Yoşimasa, Japonya Kabine Baş Sekreteri, suikastın ardından Orta Doğu’daki gerilimin artmaması için çağrı yaptığını ifade etti. Hayaşi, Tokyo hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve gerekli diplomatik önlemleri almakta kararlı olduklarını belirtti.

Hayaşi, "Misilleme saldırılarından kaçınmak ve gerginliği azaltmak için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz," diye ekledi.

Suikastın Ardındaki Olaylar

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da Heniyye'nin kaldığı konuta düzenlenen saldırıyı açıkladı.

Suikastla ilgili olarak İran ve Hamas, İsrail'i suçlarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak Halid Meşal'in yerine geçmişti.

İLGİLİ HABERLER

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı

O ürünün fiyatı 302 TL birden düştü! Koştur koştur ŞOK’a giden kazanıyor

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi