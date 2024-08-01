Hamas Lideri İsmail Heniyye'ye Yönelik Suikast Endonezya ve Japonya'dan Tepki Aldı

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin Suikastına Uluslararası Tepkiler

Son günlerde İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen İsmail Heniyye suikastı, dünya genelinde büyük yankı buldu. Endonezya ve Japonya, bu olayı kınayarak uluslararası barış çağrısında bulundu.

Endonezya Devlet Başkanı Widodo'dan Sert Tepki

Joko Widodo, Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, bu durumu "cinayet" olarak nitelendirdi. The Jakarta Post'un haberine göre, Widodo, suikastı "kabul edilemez bir şiddet eylemi" olarak değerlendirdi.

Widodo, Endonezya'nın bu tür şiddet eylemlerine karşı durduğunu ve herkesin bu durumu kınaması gerektiğini belirtti. "Bu tür eylem, uluslararası barış ve güvenliğe zarar veriyor," dedi.

Japonya'dan Gerilim Uyarısı

Hayaşi Yoşimasa, Japonya Kabine Baş Sekreteri, suikastın ardından Orta Doğu’daki gerilimin artmaması için çağrı yaptığını ifade etti. Hayaşi, Tokyo hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve gerekli diplomatik önlemleri almakta kararlı olduklarını belirtti.

Hayaşi, "Misilleme saldırılarından kaçınmak ve gerginliği azaltmak için diplomatik çabalarımızı sürdüreceğiz," diye ekledi.

Suikastın Ardındaki Olaylar

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için Tahran'daydı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da Heniyye'nin kaldığı konuta düzenlenen saldırıyı açıkladı.

Suikastla ilgili olarak İran ve Hamas, İsrail'i suçlarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak Halid Meşal'in yerine geçmişti.