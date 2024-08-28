Hamas Lideri Meşal: Gazze'ye Desteği Protesto Etmek İçin Öğrencilere Eylem Çağrısı

Hamas Yöneticisi Halid Meşal'den Eylem Çağrısı

Hamas'ın uluslararası ilişkilerden sorumlu lideri Halid Meşal, üniversite öğrencilerine Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara karşı çıkarak ABD ve diğer uluslararası destekleri protesto etmeleri için topluma çağrıda bulundu.

Uluslararası Kudüs Vakfı Etkinliğinde Mesaj Verildi

Lebanon merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı tarafından gerçekleştirilen Mescid-i Aksa yangını anma etkinliği çerçevesinde, video konferans aracılığıyla katıldığı İstanbul'daki basın toplantısında Meşal, Gazze'ye yönelik saldırıların sona ermesi adına Washington ve diğer dünya ülkelerine bir mesaj iletilmesi gerektiğini vurguladı.

İslam Dünyasına Çağrıda Bulundu

İslam coğrafyasındaki ülkelere, "Gazze'yi yalnız bırakmayın" diyerek seslenen Meşal, dünya halklarından da Gazze'nin zaferi için cesur bir eylem içinde olmalarını istediklerini dile getirdi.

İntihar Eylemlerine Dönme İsteği

Batı Şeria'da elde ettikleri belirtilen başarılı gelişmelere değinen Meşal, intihar eylemlerine geri dönme isteğinde olduklarını açıkladı. "Açık bir savaşla karşı karşıyayız ve buna açık bir şekilde karşı durmalıyız," dedi.

Filistin İçin Acil Mücadele Çağrısı

Son olarak Meşal, Batı Şeria'daki durumu değerlendirerek, İsrail'e karşı savaşın başlatılması gerektiğini, aksi takdirde Filistin'in daha fazla parçalanacağı uyarısında bulundu. "Direnişle övünmek yeterli değil; fiili olarak eylemlere katılmalıyız," ifadelerini kullandı.