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Hamas Lideri Meşal, İsrail'in Suriye'deki Zorbalığına Karşı Dünyaya Çağrıda Bulundu

Hamas lideri Halid Meşal, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak, dünyayı İsrail'e karşı durmaya davet etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 22:51
Hamas Lideri Meşal, İsrail'in Suriye'deki Zorbalığına Karşı Dünyaya Çağrıda Bulundu

Hamas Lideri Halid Meşal: "İsrail Zorbalığına Karşı Durun!"

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırıları kınayarak, uluslararası topluma medya üzerinden önemli bir çağrıda bulundu. Meşal, "İsrail zorbalığına karşı durma" demekle kaldı ve tüm dünyayı Suriye halkının yanında olmaya davet etti.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Meşal, "Suriye'ye ve onun askeri kapasitesine yönelik vahşi saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ümmetimizi ve tüm dünyayı bu Siyonist zorbalığa, işgal hırsı ve planlarına karşı Suriye'nin yanında olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Halkının Direnişi ve Başarıları

Meşal, Suriye halkını tebrik ederek, ülkenin içinde bulunduğu zulme karşı mücadelede gösterdikleri başarıya dikkat çekti. "Özgürlük, adalet ve insana yakışır bir hayat özlemine ulaşma yolunda gösterdiği kararlılık, fedakarlık, sabır ve inanılmaz azimle Suriye halkının bu büyük başarıyı hak ettiğine inanıyorum." dedi.

Hamas yöneticisi, yurt içi ve yurt dışındaki Filistin halkının, özellikle de Suriye'deki mülteci Filistinlilerin, geçmişte olduğu gibi Suriye halkının ve haklı davasının yanında olduğunu bir kez daha vurguladı. "Suriye ve halkı da her zaman Filistin halkının ve onun haklı davasının yanında olmuştur." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin Yeniden İnşası İçin Umut

Meşal, Suriye halkının ülkesini yeniden inşa edebileceğini belirterek, hoşgörü ruhu ile geçmişi geride bırakarak güvenlik, istikrar, refah ve sosyal adalete ulaşılabileceğini aktardı. "Suriye halkı, ülkesinin bölgede ve dünyada, Arap ve İslam milletinin meselelerinde öncü rolünü yeniden tesis edebilir." dedi.

Meşal, Suriye'nin birliğinden, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden yana olduklarını belirtti ve Suriye halkının bağımsız karar alma iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. "Ey Suriye halkı, sizin zaferiniz bizim ve milletimiz için Allah'ın izniyle Gazze'de, Kudüs'te ve Filistin'de zaferin müjdecisidir." şeklindeki son mesajıyla konuşmasını tamamladı.

İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki İşgali

Öte yandan, İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti. İsrail, 1967'den bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutmakta. 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahsızlandırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu. İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştır.

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