Hamas Lideri Sinvar'ın Askeri Yeleği ve Son Anlarına Ait Eşyalar Refah'ta Bulundu

Sinvar'ın Eşyaları Enkazda Keşfedildi

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden Hamas siyasi büro başkanı Yahya es-Sinvar'a ait askeri yelek ve yaralı olarak oturduğu koltuk yıkılan evin enkazında bulundu.

Ev Sahibi Açıklama Yaptı

Sinvar'ın son anlarında savaşmakta olduğu evin sahibi Eşref Ebu Taha, AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Sinvar'ın son anlarında giydiği askeri yelek, elbiselerinin bir kısmı ve yaralı olarak oturduğu koltuğun, büyük zorluklarla enkazdan çıkarıldığını ifade etti.

Çocuklarının Mücadelesi

Ebu Taha, çocuklarının İsrail’in yıktığı evin kalıntıları arasından, Sinvar'a ait koltuğu ve askeri yeleği çıkarma çabalarının oldukça zorlayıcı olduğunu belirtti. Ateşkes anlaşmasının ardından, evinin kalıntıları ziyaretçi akınına uğradı ve birçok Filistinli Sinvar'ın son savaşıyla ilgili yerleri görmek için geldi.

Gurur Duyduğu Anılar

Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Ayrıca, Sinvar'ın yeleğinde kan izleri ve koltuğun enkaz altından parçalar halinde çıkarılması, AA kamerası tarafından belgelendi.

Son Gelişmeler

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024 tarihinde Refah’ta İsrail askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Sinvar'ın öldürülmesinin ardından, İsrail ordusu Ebu Taha'nın evini bombalayarak yerle bir etmişti.