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Hamas Liderinden Husilere Tebrik Mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinvar, Husilerin liderine güçlerini takdir eden bir tebrik mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 20:34
Hamas Liderinden Husilere Tebrik Mesajı

Hamas'tan Husilere Destek Mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar, Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'ye bir destek mesajı iletti. Mesajında, "Füzelerinizin hava savunma sistemlerini aştığı için sizi kutluyorum," dedi.

Gazze'deki Direnişi Destekleme Çağrısı

Yahya Sinvar, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı saldırılarının bölgedeki Siyonist projeye bir darbe indirmeyi amaçladığını vurguladı. Husilerin Gazze'ye olan dayanışmasını takdir ettiğini belirtti.

Filistinli Direnişin Gücü

Sinvar, İsrail'in Gazze'deki direniş gruplarıyla ilgili yaydığı asılsız iddialara karşı çıkarak, "Filistinli direniş güç içinde," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Arabistan ve Müslüman halklara Gazze'deki destek çağrısında bulunarak, bölgedeki süregelen ablukadan ve açlık felaketinden bahsetti.

Husilerin Askeri Gücü

Sinvar, "Direniş, düşmanın askeri iradesini kırmasının yanı sıra siyasi iradesini de kıracak," diyerek Husilerin İsrail'e ulaşan füzelerinin çatışmayı etkileyeceğini savundu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda İsrail'e karşı yeni bir hipersonik balistik füzeyle saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü ise, Yemen'den fırlatılan balistik füzenin ülkenin merkez bölgesine düştüğünü ve bazı noktalar için saldırı alarmları verildiğini açıkladı.

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