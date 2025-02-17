Hamas, Lübnan'daki Askeri Yetkilisi Muhammed Şahin'in Ölümünü Doğruladı

Hamas, Muhammed Şahin'in İsrail İHA saldırısında öldüğünü açıkladı. Şahin, Hamas'ın önemli liderlerinden biriydi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 17:50
Hamas, Lübnan'daki Askeri Yetkilisi Muhammed Şahin'in Ölümünü Doğruladı

Hamas, Lübnan'daki askeri yetkililerinden Muhammed Şahin'in İsrail hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bir aracı hedef aldığı belirtildi. Söz konusu hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden Muhammed Şahin'in yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Korkakça suikastlarla direnişin liderlerini hedef almaya devam eden Siyonist düşman, bedeli ne olursa olsun bu suçun sorumluluğunu üstlenecek." ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Hamas, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırıların, direnişin iradesini kıramayacağına dikkat çekti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Sayda'da düzenlenen hava saldırısında Muhammed Şahin'in öldüğü bildirildi. Şahin'in, "Lübnan'dan İsrail'e karşı saldırılar düzenlediği" iddia edildi. Açıklamada, Şahin'in Hamas içinde önemli bir konumda olduğu ve İsrail'e yönelik saldırıların sorumlusunun kendisi olduğu savunuldu.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı bilgisini geçti. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise gerçekleştirilen saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

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