Hamas: Lübnan’ın Destekleri Netanyahu'ya Mesajdır

Hamas, Lübnan Cephesi ve Gazze'ye Destek Mesajı

Hamas, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail'in son iki gündeki saldırılarına karşı sakin kalınarak Gazze'ye destek vermeye devam edecekleri yönündeki beyanatını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atılmış bir tokat şeklinde yorumladı.

Nasrallah’ın Açıklamaları

Yapılan açıklamada, Nasrallah'ın "İsrail'in bu saldırılarının amacı Lübnan cephesinin kapanmasıdır" yönündeki mesajını aldıklarını vurgulayarak, Gazze'deki saldırılar sona ermeden Lübnan cephesinin kapanmayacağını belirtti. Bu durumu memnuniyet verici olarak nitelendiren Hamas, bu tavrın Netanyahu ve hükümetine bir darbe niteliği taşıdığını savundu.

İsrail’in Provokasyonları ve Uluslararası Tepkiler

Hamas açıklamasında ayrıca, İsrail'in Lübnan ve Filistin'deki sivillere karşı işlediği katliamların uluslararası normları ihlal ettiğini ve bu nedenle "haydut bir varlık" konumuna geldiğini belirtti. Uluslararası toplumu İsrail'i tecrit etme ve suçlarının hesabını sorma konusunda harekete geçmeye çağırdı.

Lübnan’da Patlamalar ve Yaralılar

Lübnan'da, 17 Eylül tarihinde, Hizbullah mensuplarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar oldu. Bu olayda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 323 kişi yaralandı. 18 Eylül'de,, diğer telsiz patlamaları sonucu 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve 608'den fazla kişinin yaralandığı öğrenildi.

Lübnanlı yetkililer, patlamaların sorumlusunun İsrail olduğunu belirtirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Çatışmaların Süregeldiği Bölge

İsrail ve Lübnan arasındaki gerginlik, 8 Ekim 2023'ten bu yana zaman zaman tırmanan çatışmalara sahne olmaktadır.