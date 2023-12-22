Hamas, Mossad'ın Arap ajanları listesini paylaştı: Listede bir Arap bakan da var

İsrail lehine casusluk yaptıkları iddia edilen Arap dünyasından bazı kişiler Hamas tarafından yakalandı. Hamas, bu kişilerin kimliklerini ve aldıkları ücretleri kamuoyuna duyurdu. Listede bir bakanın da bulunması Arap dünyasında büyük tepki çekti.

Hamas, Mossad'ın Arap ajanları listesini paylaştı: Listede bir Arap bakan da var
Yayın Tarihi:

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışma giderek şiddetleniyor. İsrail’in saldırıları sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. Arap dünyası ve Batı ise İsrail’in insanlık dışı eylemlerine karşı sessizliğini koruyor. Hamas’ın askeri kanadı olan El Kassam Tugayları ise İsrail’e karşı direnişini sürdürüyor. Arap dünyasından bazı kişilerin ise İsrail’e casusluk yaptıkları ortaya çıktı.

Hamas, Arap dünyasında büyük yankı uyandıran bir liste açıkladı. Listede, İsrail’e Gazzeliler hakkında istihbarat sağlayan 79 kişinin ismi ve aldıkları ücretler yer alıyor. Listede en çok parayı 769 bin dolar ile F.A. adlı casus kazanmış. En az parayı ise 2 bin 100 dolar ile bir başka casus almış. Listede bir Arap ülkesinin bakanının da olduğu görülüyor.

Öne Çıkanlar
O yaş şartını sağlayana devlet destekli faizsiz 150.000 TL kredi desteği sağlanacak! O yaş şartını sağlayana devlet destekli faizsiz 150.000 TL kredi desteği sağlanacak!
Yılbaşına özel kampanyada müşteriye özel kredi faiz oranı 0,99'a düştü! Yılbaşına özel kampanyada müşteriye özel kredi faiz oranı 0,99'a düştü!
SGK bu sırrı bilmenizi istemeyecek! Gizli bilgiyi ilk kez verdiler: Emekli maaşınız bir anda uçuşa geçecek! SGK bu sırrı bilmenizi istemeyecek! Gizli bilgiyi ilk kez verdiler: Emekli maaşınız bir anda uçuşa geçecek!
Çok Okunanlar
Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borsa mesajı: Battık senaryoları ile yatırımcıları manipüle ettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borsa mesajı: Battık senaryoları ile yatırımcıları manipüle ettiler İstanbul için kritik gün: AKOM'dan uyarı var İstanbul için kritik gün: AKOM'dan uyarı var Naci Görür, altından fay hattı geçen 23 ili açıkladı Naci Görür, altından fay hattı geçen 23 ili açıkladı Gözden kaçan bu detay emekliliğinizi yakabilir! Tüm maaş geri alınıyor Gözden kaçan bu detay emekliliğinizi yakabilir! Tüm maaş geri alınıyor İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi! İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Milyonlarca kişiye 31 Aralık uyarısı geldi!