Hamas, Mossad'ın Arap ajanları listesini paylaştı: Listede bir Arap bakan da var

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışma giderek şiddetleniyor. İsrail’in saldırıları sonucu çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. Arap dünyası ve Batı ise İsrail’in insanlık dışı eylemlerine karşı sessizliğini koruyor. Hamas’ın askeri kanadı olan El Kassam Tugayları ise İsrail’e karşı direnişini sürdürüyor. Arap dünyasından bazı kişilerin ise İsrail’e casusluk yaptıkları ortaya çıktı.

Hamas, Arap dünyasında büyük yankı uyandıran bir liste açıkladı. Listede, İsrail’e Gazzeliler hakkında istihbarat sağlayan 79 kişinin ismi ve aldıkları ücretler yer alıyor. Listede en çok parayı 769 bin dolar ile F.A. adlı casus kazanmış. En az parayı ise 2 bin 100 dolar ile bir başka casus almış. Listede bir Arap ülkesinin bakanının da olduğu görülüyor.