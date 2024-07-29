Hamas: Netanyahu Anlaşmadan Kaçınıyor

Hamas'tan Kritik Açıklama

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engellediğini belirtti.

Roma'daki Görüşmeler

Hamas'tan yayımlanan yazılı açıklamada, İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen görüşmelere dair bilgiler paylaşıldı. Bu görüşmelere ABD, İsrail, Mısır ve Katar yetkilileri katıldı.

Oyalama Stratejisi

Açıklamada, "Arabulucuların Roma'dan ilettiğine göre, Netanyahu bir kez daha oyalama, erteleme ve yeni taleplerle anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü." denildi.

Netanyahu'nun Pozisyonu

Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen plan ve BM Güvenlik Konseyi kararı doğrultusunda, önceki öneriyi geri çekme niyetinde olduğu ifade edildi.

Katılımcılar

Dün Roma'da yapılan görüşmeye, CIA Direktörü William Burns, Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ile Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani katıldı.