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Hamas: Netanyahu Anlaşmaları Engelliyor

Hamas, Netanyahu'nun ateşkes ve esir takası müzakerelerinde yeni şartlar sunarak anlaşma sürecini sekteye uğrattığını ifade etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:49
Hamas: Netanyahu Anlaşmaları Engelliyor

Hamas'tan Netanyahu'ya Eleştiri

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes ve esir takası süreçlerine koyduğu engelleri gündeme getirdi.

Yeni Şartlar ve Engeller

Hamas, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Katar gibi arabulucu ülkelerin desteğiyle yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun sürekli yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya ulaşılmasını engellediğini açıkladı. Açıklamada, bu durumun arabulucuları zor durumda bıraktığı vurgulandı.

Kalıcı Ateşkesin Reddedilmesi

Netanyahu'nun, Gazze'ye yönelik sürekli bir ateşkesi ve tamamıyla geri çekilmeyi reddettiği bilgisi de paylaşıldı. Tel Aviv yönetiminin, Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru, Refah Koridoru ve Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'ndaki işgali sürdürme konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Esir Takası İle İlgili Endişeler

Hamas ayrıca, esir takasına dair yeni maddelerin önerilere dahil edildiğini belirtti. ''Netanyahu'yu, arabulucuların çabalarını engellemek ve Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan etkilenen esirlerin yaşamlarından sorumlu tutuyoruz'' ifadesi yer aldı.

Müzakerelerin Geçmişi

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda 15-16 Ağustos tarihlerinde Doha'da ateşkes ve esir takas müzakereleri gerçekleştirilmişti.

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