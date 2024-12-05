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Hamas: Netanyahu, Gazze'deki İsrailli Eserlerin Ölümünden Sorumlu

Hamas, Netanyahu'yu Gazze'deki ateşkes anlaşmasına yanaşmamakla suçlayarak, esirlerin ölümünden sorumlu tuttu.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 19:35
Hamas: Netanyahu, Gazze'deki İsrailli Eserlerin Ölümünden Sorumlu

Hamas, Netanyahu'yu Suçluyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, Gazze'de ateşkes anlaşmasına yanaşmaması nedeniyle İsrailli onlarca esirin ölümünden doğrudan sorumlu olmakla itham etti. Örgüt, esirleri güç kullanarak kurtarma teorisinin başarısız olduğunu belirtti.

Han Yunus Saldırılarının Sonuçları Açıklandı

Hamas, İsrail'in, şubat ayında Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine düzenlediği saldırılar sırasında öldürülen 6 İsrailli esir hakkında yaptığı soruşturmanın sonuçlarını değerlendirdi. Soruşturma sonuçlarına göre, bu esirlerin onları tutanlar tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Yapılan açıklamalarda, çok sayıda İsrailli esirin kendi orduları tarafından öldürüldüğü ve bu durumun Netanyahu'nun esirleri güç kullanarak kurtaracağına dair teorinin çöküşünü kanıtladığı ifade edildi. Hamas, İsrail’in baskısının esirleri serbest bırakmadığını, aksine ölümlerinin arttığını belirtti.

Ateşkes ve Esir Takası Vurgusu

Hamas, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmalarına yanaşmamasının, onlarca İsrailli esirin ölümünden sorumlu olduğunu vurguladı. Örgüt, bu tür bir anlaşmanın gazzedeki durum için herhangi bir alternatifinin bulunmadığını savunuyor.

Gazze'de şu an 101 İsrailli esir bulunduğu belirtilirken, Netanyahu'nun bu konuda siyasi gerekçelerle duraksadığı ifade ediliyor. Esir yakınları, Netanyahu yönetiminin İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda yeterince çaba göstermediğini ileri sürüyor.

İsrail’in Gazze’ye Saldırıları

İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17.492’si çocuk, 11.979’u kadın, 44.580 Filistinli hayata veda etti. 105.739 kişi ise yaralandı. Tahrip edilen sivil altyapı ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumlarının hedef alınması, durumu daha da çetrefilli hale getiriyor.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, bölgedeki gerilim ve insani kriz sürüyor.

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