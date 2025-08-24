DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.681.492,77 0,51%

Hamas: Netanyahu Gazze işgaliyle Anlaşmayı Engelliyor

Hamas, Netanyahu’nun Gazze işgal planıyla esir takası ve ateşkesi sabote ettiğini, Matthew Miller’ın itiraflarının ise oyalama taktiklerini doğruladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:57
Hamas: Netanyahu Gazze işgaliyle Anlaşmayı Engelliyor

Hamas: Netanyahu, anlaşmaya ulaşmayı bloke ediyor

Matthew Miller itirafları 'oyalama taktiklerini' ifşa etti

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hareketin arabulucuların teklifini kabul etmesinin ardından Gazze’yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme ısrarını kamuoyuna açıkladı.

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Biz (Hamas) kısmi bir anlaşmayı kabul ettik ve kapsamlı bir anlaşmaya da hazır olduğumuzu ortaya koyduk, ancak Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ve ABD kaynaklarının itiraflarının Netanyahu’nun esir takası ve ateşkes anlaşmalarının gerçek engelleyicisi olduğunu doğruladığı vurgulandı. Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’ın itiraflarının ise Netanyahu’nun oyalama taktikleri uyguladığını ve "her anlaşmaya yaklaşmamızda yeni şartlar ortaya koyarak yalan söylediğini" kanıtladığı belirtildi.

"Ateşkes anlaşması, esirlerin geri dönmesinin tek yoludur." açıklamasında, "Direnişin elindeki hayatta olan esirlerin geleceğinden Netanyahu tamamen sorumludur." değerlendirmesine yer verildi.

Hamas açıklaması ayrıca, 22 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları ve bununla bağlantılı olarak bazı İsrailli yetkililerin "mutlak zafer" söylemlerinin boş çıktığını savundu. Bildiride isimler açıkça zikredildi: Netanyahu, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich.

Metinde son olarak, Filistin halkına yönelik soykırım ve aç bırakma politikalarının durdurulması için hem resmi hem de halk düzeyinde baskıların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze işgal kararı ve bölgedeki durum

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Arka plan olarak, İsrail’in 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tuttuğu, bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgenin ise 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunduğu hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaisalı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Sarıyer Zekeriyaköy'de Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi Sürüyor
3
Kastamonu'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Yağmur Pehlivanlı Hayatını Kaybetti
4
Faslı futbolcu Muhammed Zeytuni, Sebte'ye yüzerek iltica etti
5
Karadağ Orman Yangınları İçin Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu
6
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 Milyar Lira Ceza

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı