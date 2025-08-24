Hamas: Netanyahu Gazze işgaliyle Anlaşmayı Engelliyor

Hamas: Netanyahu, anlaşmaya ulaşmayı bloke ediyor

Matthew Miller itirafları 'oyalama taktiklerini' ifşa etti

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hareketin arabulucuların teklifini kabul etmesinin ardından Gazze’yi işgal planıyla anlaşmayı engelleme ısrarını kamuoyuna açıkladı.

Hamas tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Biz (Hamas) kısmi bir anlaşmayı kabul ettik ve kapsamlı bir anlaşmaya da hazır olduğumuzu ortaya koyduk, ancak Netanyahu, anlaşmaya ulaşmak için tüm çözümleri reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ve ABD kaynaklarının itiraflarının Netanyahu’nun esir takası ve ateşkes anlaşmalarının gerçek engelleyicisi olduğunu doğruladığı vurgulandı. Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller’ın itiraflarının ise Netanyahu’nun oyalama taktikleri uyguladığını ve "her anlaşmaya yaklaşmamızda yeni şartlar ortaya koyarak yalan söylediğini" kanıtladığı belirtildi.

"Ateşkes anlaşması, esirlerin geri dönmesinin tek yoludur." açıklamasında, "Direnişin elindeki hayatta olan esirlerin geleceğinden Netanyahu tamamen sorumludur." değerlendirmesine yer verildi.

Hamas açıklaması ayrıca, 22 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları ve bununla bağlantılı olarak bazı İsrailli yetkililerin "mutlak zafer" söylemlerinin boş çıktığını savundu. Bildiride isimler açıkça zikredildi: Netanyahu, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich.

Metinde son olarak, Filistin halkına yönelik soykırım ve aç bırakma politikalarının durdurulması için hem resmi hem de halk düzeyinde baskıların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze işgal kararı ve bölgedeki durum

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali hedefleniyor.

Arka plan olarak, İsrail’in 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tuttuğu, bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı bölgenin ise 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunduğu hatırlatıldı.