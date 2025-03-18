Hamas: Netanyahu Hükümeti Gazze'deki Savunmasız Sivillere Saldırıyor

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ihlal edildiği vurgulandı.

Barbarca Savaş ve Açlık Politikaları

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının barbarca bir savaşın yanı sıra sistematik açlık politikalarına maruz kaldığı ifade edildi. Hamas, Netanyahu'yu ve Siyonist işgalcileri bu hain saldırıların sonuçlarından sorumlu tuttu.

Arabuluculara Çağrı

Hamas, Netanyahu ve radikal hükümetinin ateşkes anlaşmasına darbe yaparak Gazze'deki esirlerin hayatlarını tehlikeye attığını belirterek, arabuluculardan bu durumu sorgulamalarını talep etti.

Ablukanın Kaldırılması İsteği

Ayrıca, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT)'nın Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) de acil toplanma çağrısı yapıldı.

BMGK'nın 2735 Sayılı Kararı

Hamas, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığı'ndan Güncel İfadeler

Öte yandan, Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin çoğu bölgelerini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerini duyurdu.

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurması, bölgedeki gerginliğin artmasına neden oldu.