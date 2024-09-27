Hamas: Netanyahu’nun Açıklamaları Uluslararası Barışı Tehdit Ediyor

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası barışı ve güvenliği tehdit ettiğini, ayrıca Gazze halkına yönelik aç bırakma politikasıyla ilgili yalanlar söylediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sert bir şekilde kınandığı belirtildi.

Netanyahu'nun Savaş Suçları

Açıklamada, "Savaş suçlusu Netanyahu, küresel kamuoyunu küçümsemeye devam ediyor ve Gazze’de sivillere karşı yürütülen imha kampanyasını haklı çıkarmak için asılsız iddialarını tekrar ediyor" denildi. Ayrıca, Netanyahu’nun gazze'ye yardımların girmesine izin verdiği yönündeki beyanları açık yalan olarak nitelendirildi.

Protestolar ve Tepkiler

Netanyahu'nun BM toplantısında yapmış olduğu açıklamalar sırasında, birçok ülkenin temsilcilerinin salonu terkettiği belirtildi. Öte yandan, Netanyahu'nun konuşmasında kullandığı haritalarda Filistin topraklarının tamamının "İsrail" olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Sivil Kaybı ve İran Vurgusu

Netanyahu, Gazze'deki saldırıları savunarak, "Dünyada hiçbir ordunun dikkat etmediği kadar sivil kayıpları önlemek için çabalıyoruz" ifadesini kullandı. Ayrıca, İran’la olan gerilimleri artırarak, "Orta Doğu’da erişemeyeceğimiz bir yer yok" diyerek tehditte bulundu. Sonuç olarak, Hamas, Netanyahu'nun açıklamalarını kınayarak uluslararası kamuoyuna bu durum karşısında harekete geçme çağrısında bulundu.