Hamas: Netanyahu Sürekli Engel Çıkartıyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze ile ilgili anlaşmaya varılmasına engeller çıkararak bu süreci ertelendiğini belirtti.

Rişk'in Açıklamaları

Rişk, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanlık Ofisi'nin Hamas'ın Gazze'deki anlaşmaları engellediği yönündeki iddialarına karşılık verdi. "Anlaşmayı erteleyen ve engeller çıkaran kişi Netanyahu'dur," dedi ve Hamas'ın arabulucular tarafından da bilinen olumlu ve esnek bir tutum izlediğini kaydetti.

Hamas'ın Vizyonu

Hamas'ın, ateşkes, işgalci ordunun Gazze Şeridi’nden çekilmesi ve esir takasına dair konularda ABD Başkanı Joe Biden'ın ifadelerini memnuniyetle karşıladığını belirten Rişk, bu noktada Netanyahu'nun kabul etmediğini vurguladı.

Yalan İddialar

Rişk, Netanyahu'nun "Hamas'ın kabul ettiği bir teklifi sunduğu" yönündeki sözlerini yalan olarak nitelendirdi. "Dünya, İsrail'in kendi sunduğu teklifin dışında ek koşullar ve talepler ortaya koyduğunu biliyor," dedi. Bunun yanı sıra, Netanyahu'nun müzakere sürecinde sunulan tekliflere yanıt vermediğine ve en son Roma görüşmelerinin de bunu teyit ettiğine dikkat çekti.

Yeni Talepler ve Mekanizmalar

İsrail Wala haber sitesi, iki gün önce, İsrail'in ABD'ye yeni bir anlaşma teklifi sunduğunu, bu bağlamda Gazze'nin güneyinden kuzeyine silah aktarımını engelleyecek gözlemci mekanizmalarının kurulması gibi yeni taleplerin ortaya konduğunu bildirdi.