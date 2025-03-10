Hamas, Netanyahu'yu Ateşkes Anlaşmasını Engellemekle Suçladı

Hamas, Netanyahu'nun Suçlamalarına Yanıt Verdi

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu, İsrailli esirlerin hayatı pahasına kendi çıkarları için ateşkes anlaşmasını engellemeye çalışmakla suçladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dünya genelinde kabul gören anlaşmayı sabote etmeye çalıştığını ifade etti.

Yeni Yol Haritası ve Ailelerin Talepleri

Rişk, Netanyahu'nun bir yol haritası empoze etmeye çalıştığını ve bu çabanın İsrailli esirlerin ailelerinin taleplerini hiçe saydığını vurguladı. Anlaşmanın maddelerinin yerine getirilmesinin ve ikinci aşamaya ilişkin müzakerelere başlamanın artık bir zorunluluk olduğunu belirterek, ertelemeye yönelik her girişimin vakit kaybı olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Kesintisi

Rişk, ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'nin elektrik tedarikini durdurma kararını da şiddetle kınadı. Bu kararın, Filistin halkını gıda, ilaç ve sudan mahrum bırakmak için bir şantaj politikası olduğuna dikkat çekti.

Elektrik Kesintisi ve Savaş Suçları

Rişk, "Elektriğin kesilmesi, geçişlerin kapatılması, yardım ve yakıtların bölgeye girişinin engellenmesi, Filistin halkına yönelik toplu cezalandırma ve bir savaş suçu olarak değerlendirilmeli," dedi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada Gazze'nin elektrik tedarikinin derhal kesileceğini duyurmuştu.

Hatırlatmak gerekirse, İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye insani yardım malzemelerinin girişini durdurdu. Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda daha ileri adımlar atmakla tehdit etmişti.