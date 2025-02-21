Hamas, Netanyahu'yu Ateşkesi Geciktirmekle Suçladı

Hamas, Ateşkesin İkinci Aşamasının Geciktirildiğini İddia Ediyor

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasını geciktirdiğini bildirdi. Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşması ve esir takası sürecinin her aşamasını uygulamaya hazır olduklarını belirtti.

Müzakereler Henüz Başlamadı

Kanu, Gazze'de sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş için müzakerelerin daha başlamadığını vurguladı. Netanyahu’nun, ateşkesin ikinci safhası ile ilgili süreçte oyalandığını ifade eden Kanu, bu durumun süreci olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Uluslararası Araştırma Talebi

Ayrıca Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 15 ay süren saldırılar sırasında uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını savunarak, bu konuda bir uluslararası komite kurulmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Ateşkes Anlaşmasının Geçerliliği

İsrail ile Hamas arasında varılan üç aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ilk aşaması 2 Mart’ta sona erecekken, ikinci safhaya geçiş için henüz dolaylı müzakerelere başlanmamış olması dikkat çekiyor.