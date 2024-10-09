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Hamas: 'Ofer Hapishanesindeki İşkence Görüntüleri İsrail'in Başarısızlığını Gizleme Girişimi'

Hamas, Ofer Hapishanesi'ndeki görüntülerin İsrail'in krizini örtbas etme çabasını yansıttığını söyledi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:34
Hamas: 'Ofer Hapishanesindeki İşkence Görüntüleri İsrail'in Başarısızlığını Gizleme Girişimi'

Hamas'tan Çarpıcı Açıklama

Hamas Hareketi, Ofer Askeri Hapishanesinde yayımlanan Filistinli esirlere yönelik 'şok edici' görüntülerin İsrail'in başarısızlıklarını gizlemeye yönelik bir çaba olduğunu açıkladı.

İtkam Ben-Gvir'in Ziyareti

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in Ofer Hapishanesini ziyareti sırasında çekilen görüntülerin, 7 Ekim Aksa Tufanı'nın yıl dönümüne denk geldiği ifade edilmiştir. Hamas, bu durumun İsrail'in kendi zayıflıklarını örtbas etme girişiminin bir parçası olduğunu vurguladı.

Hamas'ın Eleştirileri

Açıklamada, Ben-Gvir'in ortamda bulunmasının, 'işkence ve tacizlerin' olduğu anları gösterdiği belirtilerek, bunun da 'işgalci Nazinin gerçek yüzünü' gözler önüne serdiği kaydedildi.

Medya ve Sosyal Medya Tepkileri

İsrail Kanal 13, Ben-Gvir'in hapishane ziyareti sırasında yaşananları görüntüleyerek yayımladı. Ben-Gvir ise bu görüntüleri kendi X sosyal medya hesabından paylaşarak hapishanedeki uygulamalara destek verdiğini bildirdi.

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