Hamas Propagandası İddiasıyla Sınır Dışı Edilmek İstenen Araştırmacının Süreci Durduruldu

ABD'de federal yargıç, Georgetown Üniversitesi'nde görev yapan ve 'Hamas propagandası ve antisemitizm' yaptığı iddia edilen Hint asıllı araştırmacı Bedir Han Suri için önemli bir karara imza attı. Yargıç Patricia Tolliver Giles, Suri'nin sınır dışı edilmesini durdurarak, ülkedeki yasal statüsünü korudu.

ABD yönetimiyle yargıçlar arasındaki çekişme devam ederken, Giles'ın kararı gündemi sarstı. Yargıç, Suri'nin ABD'de yasal olarak bulunduğunu ve hakkındaki davanın sürmesi süresince sınır dışı edilemeyeceğine hükmetti.

Suri'nin avukatı, müvekkilinin Virginia eyaletindeki evinin önünde sınır muhafaza yetkilileri tarafından gözaltına alındığını belirtirken, bu işlemin Anayasa'nın 1. maddesi çerçevesinde ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savundu.

Filistinli Aktivist Halil'in Gözaltı Süreci

Ayrıca, ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarını yönlendiren Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girdiği sırada gözaltına alınmıştı. Halil'in avukatı Amy Greer, Halil'in ABD'de yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi olarak bulunduğunu ve eşinin de ABD'li olmasına rağmen tutuklandığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'te, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini paylaştı. Halil'in avukatlarının mahkemeye başvurması sonrası bir yargıç, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici bir engel kararı koydu.