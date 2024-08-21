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Hamas: Salahaddin Okulu Bombardımanı Soykırım Suçunun Devamı

Hamas, Salahaddin Okulu'na yapılan saldırının soykırım suçunu sürdürdüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 23:30
Hamas: Salahaddin Okulu Bombardımanı Soykırım Suçunun Devamı

Hamas'tan Açıklama

Hamas, Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilmiş sivillerin barındığı Salahaddin Okulu'na düzenlenen saldırıyı kınadı. Hamas, bu saldırının "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana izlediği soykırım suçunun bir devamı" olduğunu ifade etti.

Saldırının Detayları

Yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Salahaddin Okulu'na yönelik bombardımanının, "Filistinlilere yönelik uygulanan soykırımın bir uzantısı" ve "vahşet" olarak nitelendirildiği belirtilmiştir.

Hamas, İsrail'in sivillerin sığındığı alanları kasıtlı bir şekilde hedef aldığını vurguladı. Açıklamada, uluslararası topluma da çağrıda bulunularak, "İsrail'in işlediği suçların durdurulması ve masum sivillere yönelik devam eden ihlallerin sona ermesi için ciddi adımlar atılması gerektiği" dile getirildi.

Ölümler ve Yaralılar

İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu, 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralanmıştır; bunların arasında 10 çocuk bulunmaktadır.

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