Hamas: Serbest Bırakılan Filistinli Esirler İşkence Mağduru

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının beşinci turunun ardından serbest bırakılan Filistinli esirlerin, hapisteyken maruz kaldıkları işkence nedeniyle büyük sıkıntı çektiği bildirildi.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Avrupa Hastanesi'ne ulaşan esirlerin işkence kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle acil tıbbi müdahaleye alındığını açıkladı.

Bölgedeki AA muhabiri, Refah kentinin doğusundaki Kerem Ebu Salim Kapısı'ndan Gazze'ye çok sayıda Filistinli esirin Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından getirildiğini bildirdi. Gelen esirlerin Han Yunus kentindeki Avrupa Hastanesi'ne sevk edildiği, buradaki gerekli tıbbi kontrollerden geçirilerek muayene edileceği belirtildi.

Filistinli Esirler ve İsrailli Esirler Arasındaki Takas

Bu esir takası kapsamında, İsrailli 3 esire karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştır. Gazze'deki 3 İsrailli esirin Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesinin ardından, serbest bırakılan Filistinlilerin 42'sinin Batı Şeria, 3'ünün Doğu Kudüs, 20'sinin ise Gazze'ye geçtiği bildirilmiştir. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan 111 esir de serbest bırakılmıştır.