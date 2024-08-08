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Hamas, Şeyh İkrime Sabri'ye Uygulanan Giriş Yasağını Kınadı

Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye giriş yasağı uygulamasına karşı sert bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:53
Hamas, Şeyh İkrime Sabri'ye Uygulanan Giriş Yasağını Kınadı

Hamas'tan Sert Açıklama

Hamas, İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 6 ay boyunca camiye giriş yasağı getirmesini kınadı. Yapılan yazılı açıklamada, bu durumun kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Uluslararası Teşkilatlara Çağrı

Açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'ne, "İsrail'in Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirme girişimlerine karşı harekete geçme" çağrısı yapıldı. Ayrıca, başta Mescid-i Aksa olmak üzere, İslam ve Hıristiyanların kutsal mekanlarının korunması için gerekli tedbirlerin alınması talep edildi.

Olayın Arka Planı

Yaşanan olayın detaylarına göre, İsrail polisi, İran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye adına dua eden Şeyh Sabri'yi 2 Ağustos Cuma günü gözaltına almıştı. Bir süre sonra serbest bırakılan Sabri'ye, Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirilmesi kararının alındığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Şeyh Sabri'nin Doğu Kudüs'teki ikamet izninin iptal edilerek şehirden çıkarılabileceğini ifade etti. Ayrıca, daha önceki yıllarda Şeyh Sabri'nin birçok kez gözaltına alındığı, hakkında soruşturma açıldığı ve Mescid-i Aksa'ya girişine engel konulduğu belirtildi.

Oturum Statüsü İhlalleri

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kalıcı oturum statüsü bulunan Filistinlilerin oturumlarını iptal ederek, onları işgal altındaki Batı Şeria'ya sürmeye devam ettiği biliniyor.

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