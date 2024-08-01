Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye İçin Gıyabi Cenaze Töreni

Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın Anılması İçin Gıyabi Cenaze Namazı
İsmail Heniyye, suikasta uğramasının ardından yarın Türkiye'deki tüm camilerde gıyabi cenaze namazı için {'sela'} verilecek.
Diyanet İşleri Başkanı'nın Açıklamaları
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımında, "Heniyye'nin şehit edilmesi münasebetiyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edildiğini" ifade etti.
Erbaş, vatandaşları yarın cuma namazı sonrasında gerçekleştirilecek gıyabi cenaze namazına davet etti.