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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Tahran'da Hayatını Kaybetti

Hamas, İsmail Heniyye'nin Tahran'da düzenlenen İsrail hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 06:50
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye Tahran'da Hayatını Kaybetti

Hamas, İsmail Heniyye'nin Ölümünü Doğruladı

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiğini resmi olarak duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak üzere Tahran'da bulunduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail'in bu tören sonrasında Heniyye'nin konutuna gerçekleştirdiği hava saldırısında öldüğü ifade edildi.

Heniyye'nin Ailesine Yönelik Önceki Saldırı

İran devlet televizyonu, Heniyye'nin ölümünü duyurdu. Daha önce, 10 Nisan'da İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bir saldırıda, Heniyye'nin ailesinden 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti. Heniyye, bu olay sonrası, çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini ve Kudüs'ün kurtuluşu için hayatlarını feda ettiklerini aktarmıştı.

Öne Çıkan Detaylar

Bu hain saldırıda yaralanan torunu Melek Heniyye de, hasta olarak bulunduğu hastanede hayatını kaybetti. İsrail basınında, Heniyye'nin ailesine yönelik gerçekleştirilen bu suikastın, İsrail ordusu ve istihbaratının ortak çalışmasıyla planlandığı öne sürüldü.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından, Halid Meşal'in yerine geçerek Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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