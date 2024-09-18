Hamas Siyasi Üyesi Rişk, Lübnan'daki Patlamalarda İsrail'i Suçladı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Rişk'ten Sert Açıklama

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Lübnan'da meydana gelen iki gün üst üste yaşanan patlamaların arkasında İsrail hükümetinin olduğunu iddia etti. Rişk, bu saldırıları 'toprağa, millete ve egemenliğe karşı' olarak tanımlayarak sert bir şekilde kınadı.

Patlamaların Sonuçları ve Rişk'in İfadeleri

Rişk, yazılı bir açıklama yaparak, Lübnan'daki patlamaların ciddi can kaybına ve yaralanmalara yol açtığına dikkat çekti. "Kardeş Lübnan halkına yönelik Siyonist saldırıların tekrarlanmasını ve sürmesini şiddetle kınıyoruz," ifadelerini kullandı.

Hamas yöneticisi, Tetkik edilen telsiz patlamaları hakkında, "Bu Siyonist terör saldırısı, Lübnan topraklarına, kardeş Lübnan halkına ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik apaçık bir saldırıdır," değerlendirmesinde bulundu. Rişk, bu durumun, İsrail hakkında uluslararası sözleşmelere aykırı davranışların gerçeğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Rişk, uluslararası topluma, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden Siyonist teröre son vermek için hukuki bir sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Lübnan'da Yaşanan Patlamalar

17 Eylül Salı günü, Lübnan'da Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Sağlık Bakanlığı, bu patlamalar sonucunda ikisi çocuk olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, bugün telsiz patlamaları sonucu 14 kişinin öldüğü ve 450'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnanlı yetkililer, yaşanan olaylardan İsrail'i sorumlu tutarken, henüz konuyla ilgili İsrail'den herhangi bir açıklama gelmedi. 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail-Lübnan sınırında devam eden çatışmalarda, son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.