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Hamas, Şucaiyye'deki saldırı görüntülerini yayınladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 279 gündür devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 22:37
Hamas, Şucaiyye'deki saldırı görüntülerini yayınladı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tam 279 gündür aralıksız olarak sürüyor. Bu süre zarfında bölgedeki sivil halk büyük acılar yaşarken, uluslararası toplumun ateşkes çağrılarına rağmen çatışmalar devam ediyor.

HAMAS'TAN YENİ SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ

Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna düzenledikleri saldırıların görüntülerini yayınladı. Yayınlanan bu görüntüler, Gazze'deki direnişin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hamas'ın yayınladığı görüntülerde, Şucaiyye mahallesinde İsrail ordusuna yönelik düzenlenen saldırıların detayları yer alıyor. Görüntülerde, İzzettin el-Kassam Tugayları'nın askeri operasyonlarını ve İsrail ordusuna karşı verdikleri mücadeleyi izlemek mümkün.

Gazze'deki bu şiddet sarmalı, uluslararası toplumun dikkatini çekmiş durumda. Birçok ülke ve uluslararası örgüt, İsrail'in saldırılarına son vermesi ve Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi önemli kuruluşlar, sivillerin korunması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması konusunda ısrarcı.

GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM VE YARDIM ÇAĞRILARI

Gazze'deki çatışmaların sürmesi, bölgede yaşayan sivillerin hayatını daha da zorlaştırıyor. Abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı, temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluklar yaşıyor. Uluslararası yardım kuruluşları, bölgedeki insani krizin sona erdirilmesi ve acil yardımların ulaştırılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Hamas ve diğer direniş grupları, Gazze'deki İsrail saldırılarına karşı direnmeye devam ediyor. İzzettin el-Kassam Tugayları'nın yayınladığı saldırı görüntüleri, direnişin ne kadar kararlı olduğunu ve Gazze halkının haklarını savunma konusundaki azmini bir kez daha gösteriyor. Bu mücadele, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık taleplerinin bir simgesi olarak öne çıkıyor.

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