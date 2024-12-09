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Hamas, Suriye Halkının Başarısını Kutladı

Hamas, Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesini tebrik ederek ulusal dayanışma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 18:20
Hamas, Suriye Halkının Başarısını Kutladı

Hamas'tan Suriye Halkına Kutlama

Hamas Hareketi, Suriye'de 61 yıl süren Baas rejiminin sona ermesi nedeniyle Suriye halkını tebrik etti. Yapılan resmi açıklamada, Suriye halkının iradesine ve siyasi tercihlerine duyulan saygının altı çizildi.

Özgürlük ve Adalet İçin Çağrı

Hamas açıklamasında, "İslami Direniş Hareketi Hamas, kardeş Suriye halkını özgürlük ve adalet özlemlerini gerçekleştirme başarısı dolayısıyla kutluyor. Tüm Suriye halkını saflarını birleştirmeye ve daha fazla ulusal dayanışma sergilemeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Birlik ve Bağımsızlık Vurgusu

Açıklamada ayrıca Suriye’nin birliği, toprak bütünlüğü ve Suriye halkına yönelik bağımsızlık vurgusu yapıldı. Hamas, siyonist işgalin Suriye'ye yönelik barbarca saldırılarını en sert şekilde kınadığını belirterek, halkını ve topraklarını hedef alan her türlü siyonist plan ve amaçlara karşı olduklarını ifade etti.

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