Hamas'tan 1 Haftalık Ateşkes Talebi: İsrailli Esirlerin Listesi için Zaman İstiyor

Hamas, İsrail'den 1 Haftalık Ateşkes İstedi

İsrail televizyonuna göre, Hamas, Gazze Şeridi'ndeki sağ İsrailli esirlerin listesini hazırlamak amacıyla 1 haftalık geçici ateşkes talebinde bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Tel Aviv ile Hamas arasında yürütülen esir takası müzakereleri hakkında önemli gelişmelere dikkat çekildi.

Esir Listesi Hazırlığı için Ateşkes Gündemde

Adı açıklanmayan yabancı kaynaklara dayandırılan habere göre, Hamas, herhangi bir mutabakat sağlanması halinde serbest bırakılacak İsrailli sağ esirlerin listesini hazırlayabilmek için mevcut şartların sağlanamadığını iletti. Bu sebeple, Gazze'de 1 hafta geçici ateşkes talep edilmiştir.

Yürürlüğe girmesi halinde, söz konusu ateşkes döneminde Gazze'yi işgal eden İsrail askerleri bölgede kalmaya devam edecek. Hamas, bu süre zarfında sağ İsrailli esirlerin listesini derleyerek, arabuluculara iletecek.

İsrail'in Yanıtı Bekleniyor

KAN’ın haberine göre, İsrail'in Hamas'ın bu teklifine nasıl bir yanıt vereceği henüz netlik kazanmadı. Tel Aviv yönetimi, esir takası müzakerelerin devamı için Hamas’ın elindeki sağ İsrailli esirlerin listesinin tarafına ulaşmasını talep ediyor.

Hamas'ın elinde tahmini olarak 101 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor. Bu esirlerin en az üçte birinin öldüğü düşünülüyor.