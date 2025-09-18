Hamas'tan 19-21 Eylül'de 'Küresel Öfke Yürüyüşleri' Çağrısı

Hamas, 19-21 Eylül'de dünya başkentlerinde ABD ve İsrail büyükelçilikleri önünde 'küresel öfke yürüyüşleri' düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:19
Gazze'ye destek için uluslararası protesto dalgası hedefleniyor

Hamas, Gazze’ye yönelik saldırılar ve devam eden ablukaya karşı uluslararası toplumda yeni bir protesto dalgası başlatılması çağrısında bulundu.

Hareketin internet sitesinden yayımlanan açıklamada; 19, 20 ve 21 Eylül tarihlerinde dünya genelinde başkentlerde gösteriler düzenlenmesi istendi.

Açıklamada, Gazze’deki 2 milyondan fazla insanın “abluka, saldırılar, yıkım ve zorla göç” ile karşı karşıya olduğunun altı çizilerek, “uluslararası sessizlik ve acziyete karşı ortak ses” oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Hamas, özellikle ABD ve İsrail büyükelçilikleri önünde düzenlenecek “küresel öfke yürüyüşleri”ne katılım çağrısı yaparken, öğrenci hareketleri, sendikalar ve parlamentolar aracılığıyla “soykırımın ve zorla göçün durdurulması, sınır kapılarının açılması ve acil yardımların ulaştırılması” için baskı oluşturulmasını istedi.

Açıklamada ayrıca, Gazze’ye doğru yola çıkacağı duyurulan Küresel Sumud Filosuna destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Hamas, ilerleyen günlerin “Gazze’ye yönelik saldırılara karşı küresel hareketin yükselişinde yeni bir aşama” olacağını ifade etti.

