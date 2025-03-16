Hamas'tan ABD ve İngiltere'nin Yemen Saldırılarına Sert Tepki

Hamas, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya gerçekleştirdiği hava saldırılarını şiddetle kınayarak, bu eylemleri uluslararası kanunların ihlali olarak değerlendirdi.

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana ile ülkenin kuzeyindeki Sada kentine yönelik hava saldırılarında en az 24 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 23 kişinin de yaralandığını bildirdi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında 4 çocuk ve 1 kadın yer alıyor.

Hamas, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'in başkenti Sana'da bir yerleşim bölgesini hedef alan hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu eylem, kardeş Yemen'in egemenliğine ve istikrarına saldırmak suretiyle uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak kabul edilmektedir" ifadesine yer verdi.

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e, Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdığını belirtmiş; aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurdu.