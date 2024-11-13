Hamas'tan ABD'ye Sert Tepki: Gazze'deki Insani Durumu İyileştirme İddiaları Yalan

Hamas'tan ABD Açıklamalarına Sert Yanıt

Hamas Hareketi, ABD hükümetinin "İsrail’in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için attığı iddialara karşı çıkarak, Washington'u 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmaların bir "ortağı" olmakla suçladı.

"Soykırımın Ortağı" İddiası

Hamas tarafından yapılan açıklamada, "ABD yönetiminin işgalcilerin Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için adımlar attığına dair iddialarını kınıyoruz." denildi. Ayrıca, açıklama, Biden yönetiminin Gazze halkına karşı süregelen soykırım ve etnik temizlik eylemlerine olan desteklerinin bir kanıtı olarak değerlendirildi.

Hamas'ın açıklamasında, sahada yaşanan gerçeklerin ve uluslararası örgütlerin raporlarının, ABD'nin bu iddialarını yalanladığı vurgulandı. "ABD, işgalci hükümetin suçlarını sürdürmesi için, onlara siyasi ve askeri koruma sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail’e Gazze’deki insani durumu iyileştirmesi için verilen 30 günlük sürenin sona erdiğini belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "İsraillilerin ABD yasalarını ihlal ettiğine dair bir değerlendirme yapmadık." demişti.

Patel, "Bazı ilerlemeler kaydedildiğini gördük, daha fazla değişiklik görmek istiyoruz. Bizim müdahalemiz olmasaydı bu değişikliklerin asla gerçekleşmeyeceğine inanıyoruz." ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

İnsani Yardım Talebi ve Birleşmiş Milletler'le İlgili Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarına yazdığı mektupta, Gazze için insani yardımların artırılmasının talep edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Birleşmiş Milletler, Gazze'ye ulaşan insani yardımların yetersiz olduğunu ve ihtiyacı karşılamaktan uzak olduğunu bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü etnik temizlik operasyonlarını eleştirerek, uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik iddialarda bulundu. Bay Sevabite, "İsrail, insani bölgelerin genişletildiği yönündeki sahte haritalarla dünyayı aldatıyor." diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.