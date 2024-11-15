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Hamas'tan ABD'ye Sert Tepki: Gazze'deki Soykırımı İnkar Etmesi Sorumsuzluğu Teyit Ediyor

Hamas, ABD'nin Gazze'deki soykırımı inkar etmesini savaş suçlarındaki sorumluluğunun teyidi olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 17:53
Hamas'tan ABD'ye Sert Tepki: Gazze'deki Soykırımı İnkar Etmesi Sorumsuzluğu Teyit Ediyor

Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini ve soykırımı inkar etmesini, Washington yönetiminin savaş suçlarındaki sorumluluğunun teyidi olarak değerlendirdi.

Yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve İsrail yönetimlerinin işlenen soykırım ve etnik temizlikle Filistinlileri boyun eğdirme hayalleri gördüğü" ifade edildi. Hamas, ABD yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki uygulamalarını sürdürmesi ve İsrail hükümetine olan destek açıklamalarını eleştirerek, bu durumun bölgedeki savaş suçlarının sorumluluğunu artıracağını belirtti.

Açıklamada, Filistin topraklarında devam eden işgalin gelecekte son bulacağına dair bir umut taşımadıkları vurgulandı. Filistin halkının direnişini sürdüreceği ve saldırıların sona ermesine kadar bu mücadelenin devam edeceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dün yaptığı açıklamada, "İsrail tarafından Gazze'de işlenen, herhangi bir türde belirli bir zorla yerinden etme vakası" görmediklerini dile getirmişti. Ayrıca, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) raporunu kabul etmediklerini belirtti. Patel, "Belirli askeri operasyonlar yürütülürken, sivillerden belirli bir bölgeyi boşaltmalarını istemek tamamen tutarlıdır" diye ekledi.

Patel, Birleşmiş Milletler Özel Komitesi'nin, İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini "soykırım" olarak değerlendiren raporuna karşı, "Bu tür ifadelerin kesinlikle asılsız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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