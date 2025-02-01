Hamas'tan ABD'ye Tepki: Gazze'deki Filistinlileri Tehcir Projesi 'Suç Ortaklığı'

Hamas, ABD'nin Filistinlileri Gazze'den tehcir planlarını kınadı

Hamas yöneticilerinden olan Sami Ebu Zuhri, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme projelerini sürekli gündeme getirmesinin, "İsrail'in Gazze'de işlediği suça ortak olmada ısrarını" gözler önüne serdiğini ifade etti.

Ebu Zuhri, kaleme aldığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki Filistinlileri yerinden etme projeleri gülünç ve hiçbir değeri yok." diyerek, işgalci İsrail'in, "güç kullanarak başaramadığını siyasi oyunlarla da başaramayacak" olduğunu belirtti.

ABD yönetiminin söz konusu projelerdeki kararlılığının, "bölgede daha fazla kaos ve gerginliğin habercisi olduğunu" vurgulayan Ebu Zuhri, ABD'nin bu açıklamalarının "İsrail'in Gazze'deki suçlarına ortak olmayı ısrarla sürdürdüğünü" dile getirdi.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" komşu ülkelerin daha fazla Filistinli mülteci kabul etmesini istemiş ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" gerekliliğini vurgulamıştı. Trump'ın bu önerisine Ürdün, Mısır, Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi pek çok kurumdan ret yanıtı gelmişti.

Ancak Trump, Gazze'deki Filistinlilerin komşu ülkelere gönderilmesi konusundaki görüşlerini yineleyerek, Mısır ve Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri kabul edeceğinden emin olduğunu belirtmişti.