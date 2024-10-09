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Hamas'tan ABD'ye Tepki: İsrail Gazze'de Yok Ediyor

Hamas, ABD'nin ateşkes çabalarına rağmen İsrail'in Gazze'yi bombaladığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 15:43
Hamas'tan ABD'ye Tepki: İsrail Gazze'de Yok Ediyor

Hamas: ABD'nin Ateşkes Çabaları Boşuna

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, ABD yönetiminin ateşkes için görüşmeler yapmasını eleştirerek, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik saldırılarına dikkat çekti.

İsrail'in Egemenliği ve Sivil Kaybı

Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırılar, bölgedeki Filistin halkının yok edilmesi amacını gütmektedir" ifadelerine yer verdi. Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivil kayıpların çok büyük olduğunu belirten Rişk, şu şekilde konuştu: "Bu siyonist saldırılarda yüzlerce şehit ve yaralı var, bu katliamlar Filistin halkının iradesini kırmayı hedefliyor."

Amerika'nın Rolü ve Sorumluluk

Rişk, Amerikan yönetiminin o dönemdeki rolünü sorgulayarak, "ABD Başkanı Joe Biden, ateşkes müzakereleri yaparken, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini yerle bir ediyor" açıklamasında bulundu.

Dayanışma ve Destek Çağrısı

Halklar arası dayanışmanın önemine vurgu yapan Rişk, "Dünyanın özgür halkları ve insanları, Filistin halkının korunması adına dayanışma kampanyalarını yoğunlaştırmalıdır" dedi. Ayrıca, "Nazi işgalini durdurmak zorunludur" şeklinde uyarıda bulundu.

BM'den Kritik Açıklamalar

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 bin insanın mahsur kaldığını, bölgedeki temel ihtiyaçların neredeyse hiç olmadığını ve açlığın tekrar yaygınlaştığını belirtti.

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