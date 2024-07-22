Hamas'tan Acil Eylem Çağrısı: Filistin Halkına Yönelik Saldırılar Durdurulsun

Hamas, Filistin Halkına Yönelik Saldırıların Durdurulması İçin Çağrıda Bulundu

Hamas Hareketi, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e (BM) hitaben bir açıklama yaparak, "dünyanın gözü önünde soykırıma maruz kalan Filistin halkına yönelik sistematik Siyonist cinayetleri durdurmak için acil eyleme geçilmesi" çağrısında bulundu.

Hareket, Han Yunus kentinde düzenlenen İsrail hava saldırıları sonrası Telegram üzerinden halkı bilgilendirerek, "Halkımız dimdik duracak ve ulusal davamızı yok etmeye çalışan düşman karşısında direnişimizi sürdüreceğiz. Gazze, özgürlük ve dönüş mücadelesinde asla teslim olmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

İsrail Saldırılarında Can Kayıpları Artıyor

Han Yunus'ta yapılan saldırılar neticesinde hastane kaynakları, en az 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 120'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı, yaralılar için "acil" kan bağışı çağrısında bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırı sonrasında bölgenin güvenli olduğunu duyurduğu alanlara operasyon düzenleneceğini söyleyerek, bölge sakinlerinin tahliye edilmesini istedi. Adraee, Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi bölgesine gitmeleri gerektiğini belirtti.

Hastanelerde Durum Ciddi

Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, "Son 3 saat içinde büyük bir sayıdaki yaralı ve şehit hastaneye getirildi. Yetersiz tıbbi malzeme nedeniyle hastaların hayatını kaybettiği bildirildi" dedi.

İsrail'in Tahliye Çağrıları

1 Temmuz tarihinde Avichay Adraee, Han Yunus'un doğusundaki bölgeleri acilen boşaltmaları yönünde Filistinlilere çağrıda bulunmuştu. Daha önce güvenli olduğu söylenilen El-Mevasi bölgesine yapılan hava saldırıları sonucunda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 90 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yapılan İsrail saldırılarında ölü sayısının 39,006 ve yaralı sayısının 89,818 olduğunu duyurdu. Ayrıca, enkaz altında ve yol kenarlarında hala cesetlerin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin müdahale edemediği bildirildi.