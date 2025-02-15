Hamas’tan Altıncı Tur Esir Takası: 3 İsrailli Kızılhaç’a Teslim Edildi

Hamas, esir takasının altıncı turunda Gazze'deki 3 İsrailli erkeği Kızılhaç'a teslim etti. Serbest bırakılan esir sayısı 19’a çıktı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:18
Hamas’tan Altıncı Tur Esir Takası: 3 İsrailli Kızılhaç’a Teslim Edildi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turu, Gazze'de önemli bir gelişmeyle devam ediyor. Bugün, Gazze Şeridi'nde bulunan 3 İsrailli erkek esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Serbest bırakılan esirler arasında Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn yer alıyor. Bu esirler, Gazze Şeridi’nin Han Yunus kentinde, Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un ise Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu bilgisinin yanı sıra, altıncı tur ile birlikte Gazze'den serbest bırakılan toplamda 19 İsrailli esirin sayısına ulaşıldığı duyuruldu.

Bu takas ile beraber, 3 İsrailli esire karşılık toplamda 369 Filistinli esirin serbest bırakılması planlanıyor. Bu esirlerden 36’sı müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 333'ü ise 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze Şeridi'nde alıkonulan Filistinlilerden oluşuyor.

Esir takası sırasında, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik bir mesaj da vererek, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı durduklarını belirtti. Han Yunus'ta kurulan platformda yer alan resimlerde, "Filistin'i özgürleştirmek için direniş" vurgusu yapıldı ve bazı Arap devletlerinin bayrakları da sergilendi.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15’te yürürlüğe girmişti. Bu anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, ardından 9 Şubat'ta İsrail ordusu Netzarim Koridoru'ndan çekilmiştir. Ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştır.

İlk beş turda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin serbest bırakıldığı biliniyor. Devam eden ateşkes anlaşması çerçevesinde ise, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülmektedir.

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