Hamas'tan Arap Birliği'ne Acil İlişki Kesme Çağrısı

Hamas'ın Acil İlişki Kesme Talebi

Hamas, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nden, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam eden İsrail ile ilişkilerin derhal kesilmesini talep etti.

Usame Hamdan'dan Çağrı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, görüntülü mesajında Arap bakanlarını harekete geçmeye ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için İsrail ve destekçilerine baskı yapmaya çağırdı. Hamdan, konuşmasında, “İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği günlük katliamlar, abluka ve aç bırakma uygulamalarıyla ilgili Arap Dışişleri Bakanlarını sorumluluklarını üstlenmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arap Ulusal Güvenliği Tehdit Altında

Hamdan, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik mevcut saldırılarının sadece Filistinlileri değil, aynı zamanda Arap ulusal güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı. “İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın sona ermesi ve Filistin halkına yardımların ulaştırılmasını sağlamak için acil bir çalışma yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.” dedi.

Yardım Girişi İçin Harekete Geçin

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin alacağı kararlarla Gazze Şeridi'ne gıda ve yardım girişinin kolaylaştırılmasını umut ettiklerini belirten Hamdan, ayrıca çatışmaların açık ve net bir şekilde kınanması çağrısında bulundu.

Kahire'de Önemli Toplantı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Sekreteri Vekili Philippe Lazzarini ve BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım Koordinatörü Sigrid Kaag da katıldı.