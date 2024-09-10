Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hamas'tan Arap Birliği'ne Acil İlişki Kesme Çağrısı

Hamas, Arap Birliği'nden İsrail'le ilişkilerin derhal kesilmesini istedi. Usame Hamdan, Arap bakanları harekete geçmeye davet etti.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:49
Hamas'tan Arap Birliği'ne Acil İlişki Kesme Çağrısı

Hamas'ın Acil İlişki Kesme Talebi

Hamas, Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nden, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam eden İsrail ile ilişkilerin derhal kesilmesini talep etti.

Usame Hamdan'dan Çağrı

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, görüntülü mesajında Arap bakanlarını harekete geçmeye ve Gazze'deki savaşın sona ermesi için İsrail ve destekçilerine baskı yapmaya çağırdı. Hamdan, konuşmasında, “İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği günlük katliamlar, abluka ve aç bırakma uygulamalarıyla ilgili Arap Dışişleri Bakanlarını sorumluluklarını üstlenmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Arap Ulusal Güvenliği Tehdit Altında

Hamdan, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik mevcut saldırılarının sadece Filistinlileri değil, aynı zamanda Arap ulusal güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı. “İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması, Gazze'ye yönelik ablukanın sona ermesi ve Filistin halkına yardımların ulaştırılmasını sağlamak için acil bir çalışma yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.” dedi.

Yardım Girişi İçin Harekete Geçin

Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi'nin alacağı kararlarla Gazze Şeridi'ne gıda ve yardım girişinin kolaylaştırılmasını umut ettiklerini belirten Hamdan, ayrıca çatışmaların açık ve net bir şekilde kınanması çağrısında bulundu.

Kahire'de Önemli Toplantı

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Birliği 162. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Sekreteri Vekili Philippe Lazzarini ve BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım Koordinatörü Sigrid Kaag da katıldı.

İLGİLİ HABERLER

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!