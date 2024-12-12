Hamas'tan Arap Ülkelerine Gazze İçin Acil Çağrı: Sağlık Sistemi Kurtarılmalı

Hamas'tan Acil Çağrı: Gazze Sağlık Sistemi Kurtarılmalı

Hamas, Arap ülkelerindeki sağlık bakanlarına "Gazze'deki sağlık sisteminin acilen kurtarılması" talebinde bulundu. Yapılan yazılı açıklamada, Arap Sağlık Bakanları Konseyi’ne yönelik, işgalci İsrail'in yıkıcı saldırıları sonucunda sistematik bir tahribata uğrayan Gazze sağlık sektörünün acilen kurtarılması amacıyla pratik kararlar almaya çağrıldı.

Gazze'deki sağlık sisteminin gıda, ilaç, ve yakıt gibi temel ihtiyaçların kısıtlı olduğu bir ortamda hizmet veremediği belirtilerek, hastanelerin hizmet dışı kalmasının yaralılar arasındaki ölümleri artıracağına dikkat çekildi. Hamas, Arap sağlık bakanlarını "Gazze Şeridi'ne tam donanımlı sahra hastaneleri" gönderilmesi ve yaralıların tedavisi için yurt dışına seyahat imkanının sağlanması konusunda İsrail'e baskı yapılmaya çağırdı.

Ayrıca, Gazze sağlık sektörünün acil bir şekilde kurtarılabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası sağlık ile insani kuruluşlarla işbirliği içerisinde planların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu açıklama, Arap Sağlık Bakanları'nın 61. oturumunun Irak'ın başkenti Bağdat'ta başlayacağı gün yapılması dikkat çekti.

Gaaze Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılar Artmakta

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucunda 1057 sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Bu dönemde, 34 hastane ve 80 sağlık merkezi hizmet dışı bırakılırken, toplam 162 sağlık kuruluşu ve 135 ambulansa saldırı gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 44 bin 835 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 106 bin 356 olduğu bildirildi. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu ve sivillerin sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtilerek sivil altyapının tahrip olmaya devam ettiği kaydedildi.