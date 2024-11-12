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Hamas'tan Arap ve İslam Dünyasına İsrail Soykırımını Durdurma Çağrısı

Hamas, Arap ve İslam ülkelerine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:32
Hamas'tan Arap ve İslam Dünyasına İsrail Soykırımını Durdurma Çağrısı

Hamas'tan Acil Duyuru: İsrail'in Saldırılarına Son Verin!

Hamas, Arap dünyası ve İslam ülkelerine, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar ve soykırımı durdurmak için daha fazla çaba göstermeleri çağrısında bulundu. Bu açıklama, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi sonrası yapıldı.

Ablukanın Kaldırılması İsteniyor

Yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik ablukanın kırılması ve buradaki Filistin halkına insani yardımların ulaştırılması gerektiği vurgulandı. "İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nin sonuç bildirisindeki kararlar, İsrail'i Gazze halkına yönelik saldırı, soykırım ve pervasızlığını durdurmaya zorlamak için daha fazla çaba harcanmasını ve pratik çözümler üretilmesini gerekli kılıyor" ifadeleri yer aldı.

Filistin Halkının Talepleri

Açıklamada, Filistin halkının, Arap kardeşlerinden ve diğer Müslüman ülkelerden, İsrail saldırganlığının önüne geçilmesi ve ablukanın kaldırılması için mevcut tüm mekanizmaların harekete geçirilmesini beklediği belirtildi. Ayrıca, BM Genel Kurulu'nun sivil halkın korunmasına dair kararlarının uygulanmasının da önemi vurgulandı.

Kudüs'ün Egemenliği Teyit Edildi

Riyad'da gerçekleşen zirvenin sonuç bildirisinde, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Filistin Devleti'nin ebedi başkenti olduğu ve bu bölgedeki İsrail'in Yahudileştirme çabalarının uluslararası hukuk gereği hükümsüz ve gayrimeşru olduğu bildirildi. Ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nden acil bir ateşkes ve Gazze'ye yeterli insani yardımların ulaştırılmasına yönelik bir karar alınması talep edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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