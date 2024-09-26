Hamas'tan Basın Özgürlüğü Açıklaması: İsrail'in Suçları Kayıt Altında

Hamas: İsrail'in Gazetecilere Yönelik Saldırıları Basın Özgürlüğüne Saldırıdır

Hamas, İsrail'in gazeteciler aleyhinde gerçekleştirdiği suçların basın özgürlüğünü ihlal ettiğini ve bu durumu kabul edilemez bulduğunu açıkladı.

İzzet er-Rışk’ın Açıklamaları

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rışk, 26 Eylül Dünya Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, "İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te gazetecilere karşı gerçekleştirdiği saldırılar, basın özgürlüğüne açık bir saldırı niteliğindedir" dedi.

Gerçeklerin Gizlenemeyeceği Vurgusu

Rışk, ayrıca, "İsrail'in işlediği suçları örtbas edemeyeceğini" belirterek, basın mensuplarının sahada hayatlarını kaybettiklerine dikkat çekti. Bu gazetecilerin, özgürlükleri uğruna büyük fedakarlıklar gösterdiğini vurguladı.

Medya Çabalarının Birleştirilmesi Gerekiyor

Rışk, "Filistin hikayesinin yaşatılabilmesi için İsrail'in yanıltıcı propagandasına karşı koymak ve bu suçları belgelemek üzere medya alanında çabaların birleştirilmesi elzemdir" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Durum

Ayrıca, Rışk, gazeteciler ve basın kuruluşlarına, devam eden yıkımları, çocuklar ve siviller aleyhinde işlenen suçları belgelemek amacıyla Gazze’de daha fazla varlık göstermeleri çağrısında bulundu.

Son olarak, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren İsrail saldırılarında 173 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu kayıplar için Allah'tan rahmet diledi.