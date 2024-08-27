Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere Acil Harekete Geçme Çağrısı

Hamas'tan Batı Şeria'da 'Direniş' Çağrısı

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere, İsrail'in artan saldırılarına karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Örgüt, vatandaşları, İsrail askerleri ve yerleşimcilere karşı tüm mücadele araçlarını kullanmaya davet etti.

Açıklamanın Detayları

Hamas, yaptığı yazılı açıklamada, "Batı Şeria'nın her köşesindeki halkımızı, çatışmaları sürdürmeye ve isyanı yükseltmeye" davet etti. Açıklamada, bu durumun bir öfke ve seferberlik günü olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in Filistin topraklarına düzenlediği saldırıları, bununla beraber Filistinlilere karşı uygulanan devam eden suç politikası olarak tanımlandı. Ayrıca, İsrail'in bu eylemlerinin, Filistinlileri haklarından vazgeçirmeyeceği vurgulandı.

Son Gelişmeler

Dün akşam, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Vadi Rahhal beldesinde yaşanan bir baskında, Filistinlilerin evlerine ateş açıldı. Bu saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların ardından, 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış gözlemleniyor. Bu süreçte, 652 Filistinli hayatını kaybetti.