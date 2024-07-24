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Hamas'tan Ben Gvir'e Tepki: Mescid-i Aksa İhlalleri Kınandı

Hamas, İsrail'in güvenlik bakanı Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini kınadı ve Arap ülkelerine harekete geçme çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 23:51
Hamas'tan Ben Gvir'e Tepki: Mescid-i Aksa İhlalleri Kınandı

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in, Yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya saldırmasına izin veren açıklamalarını kınadı.

Kınama Açıklaması

Oluşturulan yazılı açıklamada, Ben Gvir'in sözlerinin, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa üzerindeki ihlallerini arttıracağını belirtti. Ayrıca, bu tür halkalar Müslümanların kimliğine tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Arap ve İslam Ülkelerine Çağrı

Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın korunması için Arap ve İslam ülkelerine acil harekete geçme çağrısında bulunuldu. Filistin halkının bu kutsal mekanı savunmaya devam edeceği aktarıldı.

Ben Gvir'in İfadeleri ve Cevap

Ben Gvir, İsrail Meclisi'ndeki bir konferansta, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verildiğini söylemişti. Bu, Mescid-i Aksa'daki mevcut statükonun değiştirilmesi çağrısıyla biten cümleleri olumsuz tepkilerle karşılandı.

Yapılan bu açıklamaların ardından, Başbakanlık Basın Ofisi tarafından gelen yanıt, Mescid-i Aksa'nın durumunun değişmediğini belirtti.

Uluslararası Anlaşmalar

1994'te Ürdün ile İsrail arasında imzalanan Vadi Araba Anlaşması'na göre, Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke Ürdün olarak kabul edilmiştir. Ayrıca, Kudüs ve diğer kutsal mekanların korunması 2013 yılına ait bir başka anlaşma ile de Ürdün'e verilmiştir.

Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin denetimi altındadır. Ancak, İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebileceğini iddiasını sürdürmektedir.

Fanatik Yahudi yerleşimcilerin, İslami Vakıflar İdaresi'nin egemenliğini ihlal ederek Mescid-i Aksa'ya yaptıkları baskınlar ve burada ibadet etmeleri sıkça kameralara yansımaktadır.

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