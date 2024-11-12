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Hamas'tan Beytüllahim'deki Araçla Ezme Eylemine Tepki

Hamas, Beytüllahim'deki araçla ezme eylemini İsrail'in suçlarına karşı doğal bir tepki olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 14:52
Hamas'tan Beytüllahim'deki Araçla Ezme Eylemine Tepki

Hamas, Araçla Ezme Eylemini Değerlendirdi

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında, dün gerçekleştirilen araçla ezme eyleminin İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki suçlarına karşı doğal bir tepki olduğunu açıkladı.

İsrail Askerlerine Yapılan Saldırı

Dün akşam saatlerinde, Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınlarında bir askeri kontrol noktasına düzenlenen eylemde, 2 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi. Hamas, bu eylemi 'İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki halkımıza karşı düzenlediği vahşi saldırılara verilen doğal bir tepki' olarak değerlendirdi.

Bezalel Smotrich'e Mesaj Gönderildi

Açıklamada, dünkü eylemin, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde konuşmalar yapan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e bir mesaj niteliğinde olduğu kaydedildi. Smotrich, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın ilhakının zamanının geldiğini ve 2025 yılını 'ilhak yılı' olarak öngördüğünü belirtti.

Filistinlilerin Direnişi Sürüyor

Hamas, işgal ve katliamların sürdüğü sürece Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişinin devam edeceğini vurguladı. Bu bağlamda, direnişin her zaman var olacağının altı çizildi.

Önemli bir gün olarak tarihe geçen dünkü eylem, Filistin halkının direnç gösterdiği bir dönemde, uluslararası siyaseti etkileyen faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin sinyalini veriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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