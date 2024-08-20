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Hamas'tan Biden'a Tepki: Ateşkes Suçlamalarına Yanıt Geldi

Hamas, ABD Başkanı Biden'in ateşkes iddialarını reddederek, açıklamalarını yanıltıcı bulduklarını bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:07
Hamas'tan Biden'a Tepki: Ateşkes Suçlamalarına Yanıt Geldi

Hamas'tan ABD Başkanı'na Tepki

Hamas Hareketi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, kendilerini ateşkes ve esir takası anlaşmasından çekilmekle suçlayan beyanatlarına sert tepki gösterdi.

Biden'ın Açıklamaları Şaşkınlık Yarattı

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı'nın, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasından çekildiği iddialarını içeren açıklamasını büyük bir şaşkınlık ve tepkiyle takip ettik. Bu açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Hamas'a son öneriyi kabul etmesi yönündeki çağrısından saatler sonra geldi." ifadelerine yer verildi. Biden ve Blinken'ın Açıklamalarının Yanlışlığı

Açıklamada, "Biden ve Blinken'in ifadeleri yanıltıcıdır ve Hamas'ın gerçek tutumunu yansıtmamaktadır." denilerek, ABD'nin bu tutumunun Siyonist işgaline taraf olduğu ve Gazze'deki savunmasız sivillere yönelik saldırılara destek verdiği vurgulandı.

Önerilerin Durumu ve Gelecek Müzakereler

Doha'da 15-16 Ağustos'ta gerçekleştirilen görüşmelerin ardından sundukları öneriler, 2 Temmuz'daki sürece "darbe vurdu" şeklinde değerlendirildi. Açıklamaya göre, Netanyahu'nun yeni şartlar öne sürmesine rıza gösterildi.

Mısır ve Katar'ın arabulucuları, müzakerelerde olumlu ve sorumlu bir şekilde hareket ettikleri, Netanyahu'nun yeni taleplerini engelledikleri ifade edildi.

Esir Takası ve Ateşkes Müzakereleri Sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Biden'ın açıkladığı ateşkes taslağının İsrail ile uyumlu olmadığını belirterek yeni şartlar talep etmişti. Bu anlaşmalar ve müzakerelerin devam edeceği ise ise Kahire'de projelendirilmektedir.

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