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Hamas'tan BM Genel Kurulu'na UNRWA Desteği Üzerine Övgü

Hamas, BM Genel Kurulu'nun UNRWA'ya verdiği destek kararını övgüyle karşıladı ve İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 21:48
Hamas'tan BM Genel Kurulu'na UNRWA Desteği Üzerine Övgü

Hamas'tan BM Genel Kurulu'na Övgü

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)na verdiği destek kararını memnuniyetle karşıladı. Yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in UNRWA'nın çalışmalarını hedef alarak Filistin halkının haklarını kısıtlamaya yönelik hamleleri karşısında, BM Genel Kurulu'nun desteğinin büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

Baskı ve İhlaller Devam Ediyor

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'de insani durumu kötüleştirmeye devam ettiği, iki milyondan fazla insanı kasten aç bırakmakta olduğu ve insani yardım girişimlerini engelleyerek sivilleri hedef aldığı belirtildi. UNRWA çalışanlarının İsrail ordusunun ateşi ve top atışlarıyla 203 kez hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, bu bağlamda uluslararası topluma ve BM'ye, İsrail'in insani yardım kuruluşlarına yönelik ihlallerini durdurmak için pratik adımlar atması çağrısında bulundu. Bu noktada, BM Genel Kurulu, UNRWA'nın Filistinli mülteciler için yürüttüğü operasyonlarda tam desteğini yineledi.

BM Genel Kurulu'ndan Önemli Bir Karar

BM Genel Kurulu, Filistin tarafından sunulan tasarıyı kabul ederek, İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Yapılan oylamada, 193 üyeden 159'u 'evet' oyu verirken, yalnızca 9 'hayır' ve 11 'çekimser' oy kullanıldı. Kararın, Ürdün, Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki görev alanlarına da destek verdiği kaydedildi.

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