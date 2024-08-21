Hamas'tan BM'ye İsrail'e Dur Dedi Çağrısı

Hamas'tan Uluslararası Topluma Çağrı

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) ve dünyadaki uluslararası topluma, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını derhal durdurmaları hususunda açık bir çağrıda bulundu.

21 Ağustos Terör Kurbanlarını Anma Günü

Yapılan açıklamada, "21 Ağustos Terör Kurbanlarını Anma Uluslararası Günü" vesilesiyle, Filistin halkının 70 yıldan fazla bir süredir maruz kaldığı sistematik terörün altı çizildi.

BM ve çeşitli dünya ülkelerinin, terör kurbanlarını anma etkinlikleri düzenlediği hatırlatılırken, Filistin halkının yaşadığı trajedilerin ve soykırımların detayları vurgulandı. Açıklamada, ayrıca, Gazze'de insani yaşam unsurlarının 10 ay boyunca sistematik bir şekilde yok sayıldığına dikkat çekildi.

Meşru Haklar ve Uluslararası Sorumluluk

Filistin halkına meşru hakları, toprakları ve kendini savunma mücadelesi açısından insaflı davranılması gerektiğini belirten Hamas, "İşgalci Siyonist varlığın terörizmine ve saldırganlıklarına son verilmesi için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Uluslararası topluma yüklenen sorumlulukla ilgili olarak Hamas, bu uluslararası günün, BM ve uluslararası toplumu, İsrail'in Filistinlilere yönelik terörünü açığa çıkarma ve Uluslararası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için tarihi bir sorumluluk üstlendiğini ifade etti.